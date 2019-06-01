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Тюмень укрепляет связи с Германией

Общество, 11:03 24 июня 2019

пресс-служба администрации Тюмени | Фото: пресс-служба администрации Тюмени

Глава Тюмени Руслан Кухарук принял участие в официальных и деловых встречах с депутатами земли Нижняя Саксония и с руководителями администрации города Целле в Германии, сообщает пресс-служба администрации Тюмени.

В ходе пребывания тюменцев в Целле были подведены итоги 25-летнего сотрудничества. Среди членов немецкой делегации присутствовал бывший мэр города Целле Михаил Бирманн. Именно он в 1994 году вместе с главой Тюмени Степаном Киричуком подписал договор о взаимном сотрудничестве.

В Тюмени открыты и успешно работают десятки предприятий с немецкими инвестициями, в частности такие, как "Knauf Insulation" – по производству энергоэффективных теплоизоляционных материалов, "Сибшванк" – по производству отопительных приборов, предприятия по разработке и производству оборудования для нефтяной отрасли, реализуются инвестиционные проекты по производству декоративных покрытий.

пресс-служба администрации Тюмени | Фото: пресс-служба администрации Тюмени

"Каждое партнерство – великолепный повод расширить собственные горизонты, в любом случае дающий возможность лично познакомиться с людьми, обществом и культурой другой страны. В результате возникают долгосрочные связи, имеющие огромную ценность для достижения взаимопонимания", – отметил Руслан Кухарук.

В 2019 году тюменские предприятия приглашены на традиционные экономические выставки и форумы в Германии. Также немецкие предприниматели намерены посетить Тюменский нефтегазовый форум.

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# Германия , Руслан Кухарук , сотрудничество

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