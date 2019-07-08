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Продлен прием заявок на участие в Технологических днях Тюменского нефтегазового форума

Общество, 16:10 08 июля 2019

oilgasforum.ru | Фото: oilgasforum.ru

Срок подачи заявок на участие в Технологических днях Тюменского нефтегазового форума продлили до 20 июля, сообщает пресс-служба форума.

Все желающие смогут презентовать свою разработку руководителям нефтегазовых компаний. Для этого нужно заполнить заявку на сайте и направить презентацию своего продукта. Проекты пройдут процедуру предварительного отбора.

Российские технологии в целом ряде отраслей, в том числе в нефтегазовой, не уступают по качеству зарубежным аналогам, зачастую превосходя их, а по цене даже выгоднее, уверены организаторы Тюменского нефтегазового форума. При этом речь идет не только о конечном продукте, но и о комплектующих, которые впоследствии используются в производственном процессе.

Технологические дни нацелены на интенсификацию взаимодействия, выявление потенциального спроса на новые разработки, поиск партнеров.

Тюменский нефтегазовый форум пройдет с 17 по 19 сентября в Тюменском технопарке. Ежегодно мероприятие международного уровня собирает более 2 тыс. экспертов, представителей федеральных министерств и ведомств, топ-менеджеров компаний-лидеров рынка. Форум включает различные форматы работы в рамках деловой программы и выставку инновационных технологий и разработок в области ТЭК.

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# инвесторы , Тюменский нефтегазовый форум

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