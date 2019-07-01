Юбилейный Тюменский нефтегазовый форум впечатлит масштабом

| Фото: https://vk.com/oilgasforum2018 | Фото: https://vk.com/oilgasforum2018

Насыщенная программа ждет участников десятого Тюменского нефтегазового форума, который пройдет в тюменском технопарке с 17 по 19 сентября 2019 года.

17 сентября откроется выставка "Нефть и газ. Топливно-энергетический комплекс", которая будет работать все форумные дни. На ней свои проекты и разработки представят около 50 компаний из России и зарубежья. Европейская экономическая комиссия ООН проведет круглый стол о развитии рамочной классификации и системы управления ресурсами ООН для расширения инвестиционного потенциала стран БРИКС и Центральной Азии. Научно-техническое совещание посвятят обустройству инфраструктуры месторождений.

18 сентября делегаты форума посетят завод Schlumberger, планируется участие заместителя министра энергетики РФ Павла Сорокина и заместителя губернатора Тюменской области Вячеслава Вахрина. Будет открыт Тюменский завод энергетического оборудования, соглашение о строительстве которого было подписано на форуме два года назад. На дискуссионной площадке обсудят инновационные решения в энергоснабжении нефтегазовой отрасли, на пленарном заседании - будущее газовой отрасли.

Круглые столы в этот день посвятят технологическому развитию как механизму решения отраслевых задач на примере освоения баженовской свиты, инновациям в геологоразведке и разработке как драйверам качества МСБ, оптимизации работы добывающего актива путем цифровизации производственных процессов добычи нефти. Не останутся без внимания актуальные проблемы и предлагаемые решения в сфере промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды.

Стратегические сессии охватят темы модернизации экономики и стратегии лидерства в эпоху глобальных изменений, а также кибербезопасности и готовности бизнеса противостоять современным киберугрозам.

19 сентября программа форума начнется с пленарных сессий, посвященных нефтехимии будущего, ее трендам и перспективам развития, а также профессиям будущего. Флагманская сессия затронет тему цифровизации нефтегазовой отрасли, инфраструктурных, технологических и управленческих барьеров. Эксперты обсудят на дискуссионных площадках турбулентность нефтяных рынков, опыт и перспективы импортозамещения в ТЭК РФ, разработку залежей трудноизвлекаемых запасов и геомоделирование как основу успешного освоения нефтегазовых месторождений.

В заключительный день мероприятия пройдет конференция "Геология и геофизика. Состояние и использование ресурсной базы углеводородного сырья Западной Сибири". Итогом станет торжественная церемония награждения "Топ-100 лучших инженеров России в нефтегазовой отрасли".

Подробная программа и заявленные спикеры - на сайте Тюменского нефтегазового форума.

Дарья Казакова