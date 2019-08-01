Тюменский завод "Нефтемаш" и ТюмГУ успешно реализуют совместный инвестпроект

| Фото: www.utmn.ru | Фото: www.utmn.ru

Гидравлические испытания мобильной измерительной установки в рамках совместного проекта завода "ГМС Нефтемаш" и Тюменского государственного университета начинаются 27 августа, сообщает управление стратегических коммуникаций вуза.

Инвестиционный проект Тюменского государственного университета и Тюменского машиностроительного завода "ГМС Нефтемаш" по созданию высокотехнологичного производства в 2018 году стал победителем конкурса, объявленного правительством Тюменской области.

Согласно условиям конкурса, на реализацию проекта "Разработка мобильного эталона 2-го разряда для поверки рабочих средств измерения скважинной продукции без остановки добычи, согласно государственной поверочной схеме, с целью снижения затрат на извлечение из недр углеводородного сырья" выделяется 75 млн рублей субсидии из регионального бюджета.

За неполный год ученые университета провели конструктивную документальную разработку, специалисты субподрядной организации "Строительное электромонтажное управление" изготовили все компоненты установки и на площадках "ГМС Нефтемаш" производят ее сборку.

"В ближайшее время будет изготовлен блок-бокс мобильного метрологического эталона, что позволит нам с партнерами представить его натуральном виде на Тюменском нефтегазовом форуме, который будет проходить с 17 по 19 сентября этого года", – рассказал начальник бюро по новой технике завода Тимофей Нужнов.

Напомним, это уже третий совместный проект ТюмГУ с предприятиями крупного машиностроительного холдинга "Группа ГМС". Многолетнее эффективное сотрудничество университета с индустриальным партнером, в результате которого создаются новые высокотехнологичные продукты, стало одним из реальных аргументов в пользу Западно-Сибирского НОЦ.