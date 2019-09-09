Александр Моор: цифровизация нефтегазовой отрасли станет одним из важных направлений деятельности НОЦ

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Цифровизация нефтегазовой отрасли станет одним из важных направлений деятельности создаваемого в большой Тюменской области Западно-Сибирского научно-образовательного центра.

Об этом заявил губернатор Тюменской области Александр Моор на пресс-конференции, посвященной Тюменскому нефтегазовому форуму, которая прошла в ТАСС в Москве.

"Я думаю, цена на нефть расти не будет, поэтому нефтегазовым компаниям предстоит конкурировать в таких сферах, как внедрение современных технологий, цифровизация, снижение себестоимости производства. Западно-Сибирский научно-образовательный центр мы создаем общими усилиями трех регионов - Тюменской области, Ханты-Мансийского автономного округа-Югры и Ямало-Ненецкого автономного округа. В тематике его работы одним из важных направлений станет цифровизация нефтегазовой отрасли. Это всемирный тренд", - подчеркнул Александр Моор.

Напомним, Западно-Сибирский НОЦ - один из 15 научно-образовательных центров международного уровня, которые предстоит создать в стране по поручению президента России.

Внедрение цифровых технологий станет одной из основных тем и на Х Тюменском нефтегазовом форуме, который пройдет в столице региона с 17 по 19 сентября. В форуме примут участие более 2 тыс. российских с международных экспертов, представителей федеральных министерств и ведомств, топ-менеджеров компаний-лидеров рынка. В рамках форума состоится выставка инновационных технологий и разработок в области ТЭК.

Евгений Бабенко