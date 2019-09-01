Александр Моор: Тюменский нефтегазовый форум способствует развитию региональной промышленности

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Тюменский нефтегазовый форум дает конкретные результаты в плане развития региональной промышленности. В 2018 году нефтегазовые компании закупили продукции тюменских машиностроителей на 90 млрд рублей, а в первом полугодии 2019 года - уже на 57 млрд рублей.

Об этом рассказал губернатор Тюменской области Александр Моор на пресс-конференции, посвященной Х Тюменскому нефтегазовому форуму, которая прошла в ТАСС в Москве 9 сентября.

"Для нас всегда был принципиально важным эффект, который получала от нефтегазовых форумов наша промышленность. Важнейший итог - адаптация наших машиностроителей к нуждам заказчиков, а также ключевые проекты, реализованные по итогам заключенных соглашений", - отметил губернатор.

Например, в 2017 году на форуме было подписано соглашение с компанией "Энерготехсервис" о строительстве завода в индустриальном парке "Боровский", напомнил глава региона. В производство оборудования для нефтегазовых компаний уже инвестировано 1,5 млрд рублей. На днях завод будет открыт.

"В 2018 году на форуме было подписано соглашение с компанией "Газпром нефть" о создании в Тюмени Центра исследования пластовых систем. Земельный участок приобретен, сейчас ведется проектирование. Это будет не просто крупный научный центр, это здание станет архитектурным украшением города", - добавил Александр Моор. Глава региона надеется, что "Технологические дни" форума, в рамках которых тюменские разработчики представят свои проекты заказчикам, пройдут результативно.

Напомним, в 2018 году в форуме приняли участие 130 экспертов из 400 компаний, более 2 тыс. участников из 20 стран. На форуме были подписаны девять соглашений.

Десятый Тюменский нефтегазовый форум вновь соберет более 2 тыс. российских и международных экспертов, представителей федеральных министерств и ведомств, топ-менеджеров ведущих нефтегазовых компаний. В рамках форума, который пройдет в Тюмени с 17 по 19 сентября, состоится выставка инновационных технологий и разработок в области ТЭК.

Евгений Бабенко