Завод энергетического оборудования откроют в рамках ТНФ

| Фото: с сайта «ЭнергоТехСервис» | Фото: с сайта «ЭнергоТехСервис»

Завод энергетического оборудования откроют в рамках Тюменского нефтегазового форума, который пройдет с 17 по 19 сентября, сообщает пресс-служба предприятия.

Соглашение о строительстве завода было подписано на форуме два года назад. Сумма инвестиций в проект превысит три миллиарда рублей.

"Потребителями будущей продукции станут нефтегазовые предприятия, промышленные и сельскохозяйственные производства, объекты коммунальной инфраструктуры.

"Проект получил активную поддержку менеджмента INNIO и правительства Тюменской области", — уточнили в пресс-службе "ЭнергоТехСервис".

ЭнергоТехСервис также на базе своего завода откроет единственный в России и СНГ сервисный центр по ремонту блока цилиндров и шатунов газовых двигателей INNIO Jenbacher. Соглашение о наделении ЭнергоТехСервис этими полномочиями будет подписано на полях ТНФ-2019.

Кроме того, в рамках деловой программы форума ЭТС организует сессию, посвященную актуальным проблемам энергетики в сфере добычи и переработки нефтепродуктов. К участию в дискуссии приглашают главных инженеров, энергетиков, финансовых и генеральных директоров, инженеров-энергетиков, а также тех, кто отвечает за инновационное стратегическое развитие городов и предприятий.