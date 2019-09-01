Уральские компании представят разработки на ТНФ

| Фото: oilgasforum.ru | Фото: oilgasforum.ru

Технологию по устранению разливов нефти уральская компания "Биомикрогели" представит на Тюменском нефтегазовом форуме.

Как сообщают организаторы форума, на своем выставочном стенде Свердловская область продемонстрирует также оборудование и технологии других производителей.

Компания "Научно-производственный холдинг "ВМП" привезет на форум антикоррозийные и иные индустриальные лакокрасочные материалы, которые применяют при строительстве и ремонте резервуаров для хранения нефти, нефтепродуктов и воды.

Компания "Реиннольц" специализируется на изготовлении высокоэффективного потокорегулирующего оборудования для предприятий металлургии, энергетики, нефте- и газодобычи; НПП "Уником-Сервис" представляет собой многоцелевую производственную площадку для изготовления полиуретановых изделий для нефтегазового комплекса.

Ознакомиться с продукцией и проектами предприятий можно во время работы форума. Более того, на ТНФ 2019 Агентство по привлечению инвестиций Свердловской области будет консультировать всех желающих по вопросам организации и размещения производств в регионе, рассказывать о мерах государственной поддержки, рынках труда, сырья и сбыта, доступных инвесторам на Среднем Урале.