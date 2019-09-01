Уральские компании представят разработки на ТНФ
Технологию по устранению разливов нефти уральская компания "Биомикрогели" представит на Тюменском нефтегазовом форуме.
Как сообщают организаторы форума, на своем выставочном стенде Свердловская область продемонстрирует также оборудование и технологии других производителей.
Компания "Научно-производственный холдинг "ВМП" привезет на форум антикоррозийные и иные индустриальные лакокрасочные материалы, которые применяют при строительстве и ремонте резервуаров для хранения нефти, нефтепродуктов и воды.
Компания "Реиннольц" специализируется на изготовлении высокоэффективного потокорегулирующего оборудования для предприятий металлургии, энергетики, нефте- и газодобычи; НПП "Уником-Сервис" представляет собой многоцелевую производственную площадку для изготовления полиуретановых изделий для нефтегазового комплекса.
Ознакомиться с продукцией и проектами предприятий можно во время работы форума. Более того, на ТНФ 2019 Агентство по привлечению инвестиций Свердловской области будет консультировать всех желающих по вопросам организации и размещения производств в регионе, рассказывать о мерах государственной поддержки, рынках труда, сырья и сбыта, доступных инвесторам на Среднем Урале.