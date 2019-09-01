О профессиях будущего расскажут гостям Тюменского нефтегазового форума

| Фото: oilgasforum.ru | Фото: oilgasforum.ru

Пленарное заседание "Профессии будущего: глобальные тренды и территориально-отраслевые рынки труда (лучшие практики для нефтегазовой отрасли)" пройдет в рамках X Тюменского нефтегазового форума 19 сентября в зале "Атриум" тюменского технопарка, начало в 14 часов, сообщает пресс-служба ТИУ.

Ключевыми темами заседания станут тенденции изменения рынка труда, надпрофессиональные навыки, "профессии-пенсионеры", тренды настоящего и кадры будущего. В центре дискуссии — изменения, которые ждут общество через пять, 10 и 20 лет. Гостям ТНФ расскажут, какие отрасли будут активно развиваться, какие новые технологии, продукты, практики управления будут появляться в них, какие новые специалисты потребуются работодателям.

На эти и многие другие вопросы ответят спикеры. Среди них — представители правительства Тюменской области, исполняющая обязанности ректора ТИУ Вероника Ефремова, руководитель проекта "Атлас новых профессий" Дмитрий Судаков, заместитель директора по инновациям и предпринимательству Института передовых производственных технологий СПбПУ Сергей Салкуцан. Также выступят директор корпоративного университета СИБУРа Наталья Ямщикова, статс-секретарь, заместитель министра энергетики РФ Анастасия Бондаренко, начальник департамента общественных связей ПАО "ЛУКОЙЛ" Глеб Овсянников, генеральный директор компании "Салым Петролеум" Майкл Коллинс и другие.

Тюменский нефтегазовый форум — главный отраслевой форум России, ежегодное деловое мероприятие международного уровня, собирающее более двух тыс. экспертов, представителей федеральных министерств и ведомств, топ-менеджеров компаний-лидеров рынка. Включает различные форматы работы в рамках деловой программы и выставку инновационных технологий и разработок в области топливно-энергетического комплекса.