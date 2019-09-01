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На тюменскую нефтегазовую выставку заявились более шестидесяти компаний

Экономика, 15:13 15 сентября 2019

Фото: oilgasforum2018.tassphoto.com

Более 60 компаний из 25 российских городов, а также из Китая примут участие в специализированной выставке "Нефть и газ. Топливно-энергетический комплекс", которая пройдет в Тюмени с 17 по 20 сентября.

"Среди тех, кто будет принимать участие в выставке немало тюменских предприятий, которые так или иначе связаны либо с нефтегазовым производством, либо с сервисом, - говорит генеральный директор АО "Тюменская ярмарка" Михаил Брудков. - Есть достаточно известные, такие как "Сибнефтемаш" и "Тюменский аккумуляторный завод", а например, менее известное предприятие "Ермак" занимается подготовкой водителей для нефтегазовых кампаний. Так что добывающая отрасль у нас представлена во всем своем многообразии".

Помимо Тюмени наибольшее представительство на выставке получили предприятия из Самары, Рязани, Воронежа, Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга и Челябинска, сообщает пресс-служба правительства Тюменской области.

"Профессиональное общение обогащает. Уверен, что участники выставки обретут новые деловые связи с российскими и иностранными партнерами. Это, в свою очередь, позволит увеличить продажи и нарастить производство, - уверен Михаил Брудков.

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