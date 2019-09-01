Новое оборудование увеличения добычи углеводородов покажут на ТНФ

| Фото: oilgasforum.ru | Фото: oilgasforum.ru

Новейшее оборудование для увеличения добычи углеводородного сырья представит компания "Сибнефтемаш" в рамках Тюменского нефтегазового форума, сообщают организаторы.

Новая разработка - это комплект оборудования для увеличения добычи углеводородного сырья по уникальной технологии термогазохимического воздействия на пласт бинарными смесями. Она включает насосные установки, станцию контроля и управления, передвижную технологическую емкость и вспомогательное оборудование.

Суть метода - в стимуляции притока нефти к добывающей скважине с помощью высокотемпературного воздействия газообразных и жидких продуктов разложения бинарных смесей на призабойную зону.

"Сибнефтемаш" занимается проектированием и производством стационарных и мобильных складов цемента, емкостного оборудования для ремонта скважин и гидроразрыва пласта, резервуарного и пакерно-якорного оборудования.