Всероссийский виртуальный концертный зал откроется в "Современнике"

| Фото: ЦКиИ "Современник" | Фото: ЦКиИ "Современник"

Масштабный проект Министерства культуры Российской Федерации "Всероссийский виртуальный концертный зал" запустят в тюменском Центре культуры и искусства "Современник".

Пробная онлайн-трансляция состоялась 14 сентября, сообщают организаторы. Первые слушатели оценили легендарную программу "Танцы народов мира" ансамбля народного танца им. Игоря Моисеева, которая прошла в концертном зале Московской государственной академической филармонии.

Продолжается монтаж оборудования, после завершения технических работ виртуальный концертный зал будет готов принять первых зрителей.

"О дате открытия и программе трансляций будем информировать в группе "Современник Тюмень" на сайте дк-поиск.рф и в Инстаграм @sovremennik_72. Не пропустите!", - уведомляют организаторы. Специалисты подчеркивают, что ЦКиИ "Современник" станет единственным виртуальным концертным залом в Тюмени.

Благодаря проекту "Всероссийский виртуальный концертный зал" жители многих уголков России получают возможность приобщиться к лучшим образцам академического музыкального искусства. Он позволяет слушать концерты известных российских коллективов и солистов во всех регионах страны в режиме онлайн и в записи, тем самым создает новый способ коммуникации, формирует единое культурно-музыкальное пространство и помогает существенно расширять аудиторию. Регулярные трансляции программ Московской филармонии из концертного зала имени П. И. Чайковского составляют базовую часть контента. На сегодняшний день в России работает более 300 виртуальных залов, оснащенных высокопрофессиональной современной техникой, которая позволяет сохранять чистоту и качество звука.