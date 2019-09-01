Поражение от "Спутника" потерпел "Тюменский легион" дома

Архивное фото | Фото: legion.rubinhockey.ru Архивное фото | Фото: legion.rubinhockey.ru

"Тюменский легион" уступил "Спутнику" из Альметьевска - 1:5 - в домашнем матче чемпионата Молодежной хоккейной лиги, сообщает пресс-служба клуба.

Первый период хозяева провели неважно. Уже к седьмой минуте гости забросили две шайбы. Причем сделали это без видимых усилий. Сначала ворота Алексея Щетилина поразил Даниил Мельников, а затем лидерство упрочил Михаил Фадеев.

Тренерский штаб "Легиона" во главе с Владимиром Гусевым был вынужден взять тайм-аут. Затем последовали два удаления в составе тюменской команды, и гости реализовали большинство – отличился Тимофей Окружнов. Отметим что в первом периоде игроки "Спутника" вчетверо перебросали легионеров (4-16).

Следующий отрезок хозяева начали в большинстве. Шанс упустили, но вскоре все-таки добились своего. После броска Александра Лужина первым к отскочившей шайбе подоспел самый опытный игрок "Легиона" 20-летний Евгений Волков. К огорчению сибиряков, гости быстро организовали голевой ответ. В четвертый раз Щетилина огорчил Айдар Галимов, взломавший тюменскую оборону по флангу. На экваторе матча был близок к цели форвард "Легиона" Иван Степанов, но, обыграв вратаря, он угодил в штангу. Вскоре судьи были вынуждены смотреть видеозапись еще одного момента на пятачке гостей, но взятие ворот засчитано не было, поскольку и на этот раз "Спутнику" помог каркас ворот.

Заключительный отрезок не принес хозяевам положительных эмоций. Более того, на 55-й минуте альметьевцы организовали пятую результативную атаку которую завершил Фадеев. Правда, за шесть секунд до сирены на площадке в кулачных боях сошлись сразу две пары игроков. Тюменскую строну представляли Данил Барамбаев и Артём Руденко. Они проявили сибирскую стойкость, вселив в сердца болельщиков надежду на повторный матч.

Он состоится 20 сентября, начало в 19 часов.