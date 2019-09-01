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Запсибкомбанк предлагает пользователям карт Visa кешбэк за покупки с Google Pay

Общество, 17:33 19 сентября 2019

https://www.zapsibkombank.ru | Фото: https://www.zapsibkombank.ru

Владельцы карт Visa Запсибкомбанка могут не только возвращать бонусы с покупок в действующей программе лояльности "Бонусы", но и получать кешбэк до 500 рублей за первые три покупки, сообщает пресс-служба Запсибкомбанка.

Чтобы стать участником акции необходимо привязать карту к Google Pay, зарегистрироваться в акции и оплачивать покупки Google Pay с картой Visa Запсибкомбанка до 13 октября.

Как рассказал директор дирекции розничного бизнеса ПАО "Запсибкомбанк" Иван Бочарников, клиенты уже в полной мере оценили удобство и простоту оплаты покупок через смартфоны и носимые устройства.

"Напомню, Google Pay соответствует требованиям безопасности: номер привязанной к сервису карты не хранится на мобильном устройстве и не передается торгово-сервисным предприятиям, для осуществления операций используется уникальный токен. Чтобы начать пользоваться платежным инструментом, клиенту необходимо добавить кредитную или дебетовую карту Visa Запсибкомбанка в приложение Google Pay", – добавил он.

Напомним, оформить карту Visa Запсибкомбанка можно на сайте или в офисе банка.

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# банковские карты , бонусы , кэшбэк

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