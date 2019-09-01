Акция #ДрагоЦЕННЫЙвозраст стартовала в Тюменской области

| Фото: департамента социального развития Тюменской области | Фото: департамента социального развития Тюменской области

Рассказать всему миру о людях золотого возраста в рамках сетевой акции тюменцам предлагает Областной геронтологический центр.

До 15 октября все желающие могут выложить пост с историями и интересными фактами о своих пожилых родственниках или знакомых, поделиться трогательными историями, яркими фотографиями и видеоматериалами на своих страницах социальной сети "Вконтакте" с хештэгом #ДрагоЦЕННЫЙвозраст.

Авторы лучших публикаций, которые наберут наибольшее количество лайков, смогут получить приятные призы от организаторов и партнеров акции.

Проект реализуется в рамках областной акции "Пусть осень жизни будет золотой!", приуроченной к Международному дню пожилых людей, и соответствует основным направлениям федерального и регионального проекта "Старшее поколение" национального проекта "Демография".

Информацию о проекте и подробностях участия можно получить по телефону 51-77-05.