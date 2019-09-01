"Точки роста" заработают в десяти школах Ямала

| Фото: yamaledu.org | Фото: yamaledu.org

Десять "Точек роста" одновременно появятся на Ямале 23 сентября. Единое открытие центров образования технологического, гуманитарного и цифрового профилей состоится в 10 школах. Об этом сообщает ИА "Север-Пресс".

"Точки роста" появятся в Салехарде, Муравленко, Шурышкарском, Приуральском, Пуровском, Надымском, Красноселькупском, Ямальском и Тазовском районах. В них будут внедряться новые проектные подходы в управление образовательной деятельностью и видоизменяться образовательные программы, ориентируясь на модульный вектор.

Работа "Точек" будет направлена на формирование современных компетенций и навыков у учащихся, в том числе по предметным областям "Технология", "Математика и информатика", "Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности".

Каждая "Точка роста" отремонтирована в соответствии с брендбуком, утвержденным Минпросвещения России, оснащена современным оборудованием и мебелью. В помещениях центров оборудованы шахматные гостиные, коворкинг-пространство, где выделена зона отдыха с удобной современной мебелью и медиазона.

На меловые и пробковые стены, маркерные поверхности в зоне обсуждения можно выносить интересные идеи. В аудиториях для обучения технологии имеется 3D оборудование, оптимально размещены верстаки для работы с ручным инструментом. Есть даже место, где ребята смогут выставить свои творческие работы и лучшие достижения.

Запланировано использование инфраструктуры центров во внеурочное время как общественного пространства для развития общекультурных компетенций и цифровой грамотности населения.