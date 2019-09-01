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Военкоматы будут собирать информацию о призывниках от учебных заведений и предприятий

Общество, 16:16 20 сентября 2019

центра "Аванпост" | Фото: центра "Аванпост"

Поправки в положение о воинском учете Минобороны РФ позволят военкоматам брать на учет всех молодых людей в зоне своей ответственности. Учетные карточки будут заводиться не только на зарегистрированных в районе молодых людей, но и на фактически проживающих, сообщает РИА Новости.

Военкоматы будут собирать информацию о гражданах от учебных заведений и предприятий, а затем будут ставить их на учет "по месту пребывания".

За счет поправок ведомство рассчитывает обеспечить права молодых людей и повысить качество и достоверность воинского учета. Нововведения устранят основной способ уклонения от службы в армии и дадут шанс поступить в военный вуз тем, кто не мог этого сделать из-за проблем с регистрацией.

Изменения вступят в силу в конце 2019 года.

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# военкомат , Минобороны , призыв , призывники

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