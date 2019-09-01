Образовательный курс Soft Skills раскроет потенциал тюменской молодежи
Проект "Школа компетенций" запускает вторую волну образовательного курса Soft Skills 24 сентября. Лекции пройдут в научной библиотеке имени Дмитрия Менделеева.
Тюменцы научатся управлять эмоциями, работать в режиме многозадачности, развивать критическое мышление, а также комплексно анализировать и решать возникшие проблемы.
С участниками будут работать руководитель школы развития эмоционального интеллекта Мария Троян (Челябинск), директор Уральской академии современных информационных технологий Григорий Бахтурин (Екатеринбург), руководитель Департамента онтологии и теории знаний в Уральском федеральном университете Алексей Кислов (Екатеринбург), доктор философии и ректор Института психологии управления Дмитрий Рассохин (Екатеринбург), пишет "Мегатюмень"
Напомним, что в апреле 2019 года курс Soft Skills впервые объединил тюменскую молодежь.