Образовательный курс Soft Skills раскроет потенциал тюменской молодежи

Архивное фото мультицентра "Моя территория" Архивное фото мультицентра "Моя территория"

Проект "Школа компетенций" запускает вторую волну образовательного курса Soft Skills 24 сентября. Лекции пройдут в научной библиотеке имени Дмитрия Менделеева.

Тюменцы научатся управлять эмоциями, работать в режиме многозадачности, развивать критическое мышление, а также комплексно анализировать и решать возникшие проблемы.

С участниками будут работать руководитель школы развития эмоционального интеллекта Мария Троян (Челябинск), директор Уральской академии современных информационных технологий Григорий Бахтурин (Екатеринбург), руководитель Департамента онтологии и теории знаний в Уральском федеральном университете Алексей Кислов (Екатеринбург), доктор философии и ректор Института психологии управления Дмитрий Рассохин (Екатеринбург), пишет "Мегатюмень"

Напомним, что в апреле 2019 года курс Soft Skills впервые объединил тюменскую молодежь.