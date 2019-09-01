Проекты на десятки миллиардов рублей реализованы в сельском хозяйстве в Тюменской области

| Фото: admtyumen.ru | Фото: admtyumen.ru

Крупные инвестпроекты на общую сумму более чем 60 млрд рублей реализованы в сельском хозяйстве в Тюменской области за последние пять лет. Об этом сказал глава региона Александр Моор на открытии IX Межрегиональной агропромышленной выставки Уральского федерального округа, которая прошла в Екатеринбурге.

"Посещая такие выставки, видишь, как динамично развивается наше сельское хозяйство, насколько технологичным и инвестиционно привлекательным становится агропромышленный комплекс. В Тюменской области за последние пять лет в сельском хозяйстве реализовано крупных инвестпроектов на общую сумму более чем 60 миллиардов рублей. Многие агропредприятия и производители продуктов питания думают сегодня о выходе на межрегиональные и зарубежные рынки. С учетом технологического перевооружения, которое прошли наши предприятия, это очень хорошая тенденция. При этом необходимо предугадывать вкусы потребителей, выходя на рынки с оригинальными новинками. Нам не стыдно предложить свою сельхозпродукцию как российскому, так и зарубежному потребителю", – высказал мнение губернатор Александр Моор.

Продукция АПК тюменских производителей получила на выставке в Екатеринбурге 44 медали: 23 золота, 12 серебряных и девять бронзовых наград.

В первую очередь жюри высоко оценило качество продукта из Тюменской области. По этому направлению было получено более 20 медалей.

Золото завоевали тюменские молочные предприятия, сыроварни, производители мясной и рыбной продукции, кондитеры. Среди победителей такие продукты, как: "Наринэ" от компании "Золотые луга", практически все виды сыров, представленные на выставке, колбасы и мясные полуфабрикаты от Ишимского мясокомбината, мясокомбината "Ялуторовский", ООО "Бизон", ООО "Абсолют-Агро". По вкусу пришлась гостям выставки и жюри и новинка от агрофирмы "КРиММ" – картофель half-cooked очищенный в вакуумной упаковке. Тюменцы также удивили широким ассортиментом новинок. Посетители выставки смогли попробовать мороженое "Пломбир тюменский" со вкусом ванили, ряженку "Груша-карамель", сало "Пикантное", черную икру, ягодные смеси и многое другое.

С интересом отнеслись члены жюри и к научным разработкам тюменцев в сфере АПК. Золотые медали получили исследования в области утилизации отходов зерна, кормовых добавок, разработка селекционно-генетических параметров для скота голштинской породы в условиях Северного Зауралья.

Напомним, всего свою продукцию на крупной выставке представили более 30 организаций агропромышленного комплекса Тюменской области. Экспозицию посвятили потенциалу области в сфере производства и переработки сельскохозяйственного сырья, научных исследований, а также она отразила основные события региона: 75-летие области и 60-летие Государственного аграрного университета Северного Зауралья.