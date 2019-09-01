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Тюменские волонтеры проведут флешмоб в День здорового сердца

Общество, 17:01 28 сентября 2019

Лига добровольцев ТюмГУ | Фото: Лига добровольцев ТюмГУ

Флешмоб, приуроченный ко Всемирному дню здорового сердца, организуют 29 сентября тюменские волонтеры. Мероприятие начнется в 14 часов на Цветном бульваре.

По словам волонтера лиги добровольцев ТюмГУ Евгении Ошурковой, задача праздника – напомнить горожанам о профилактике сердечно-сосудистых заболеваний, ишемической болезни сердца, инсультов мозга.

"Наше сердце - очень важный орган, без которого жизнь невозможна, поэтому мы должны заботиться о нем. В связи с этим лига добровольцев второй год подряд проводит массовый флешмоб. В этом году девиз праздника – "Сердце для жизни", - рассказала она.

На рамках флешмоба студенты-волонтеры раздадут горожанам шарики и памятки с призывом заботиться о своем сердце.

Евгения Ошуркова добавила, что в 2018 году горожане активно участвовали во флешмобе. "Никто не остался равнодушным, тюменцы доброжелательно отзывались о мероприятии, в этом году надеемся на такую же отзывчивость людей", - говорит она.

Любовь Голышева

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# волонтеры , здоровое сердце , флешмоб

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