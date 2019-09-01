В ряды инклюзивного добровольчества в регионе придет пополнение

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Почти 70 человек могут пополнить ряды волонтеров региона по итогам форума по развитию и распространению практики инклюзивного добровольчества, который собрал студентов тюменских вузов и колледжей.

Встречу приурочили к финалу проекта "Лаборатория успеха" Областного центра реабилитации инвалидов. В течение двух лет 20 наставников-добровольцев помогали детям 10-16 лет с ограниченными возможностями здоровья по-новому взглянуть на мир и свои возможности, вместе участвовали в мероприятиях, направленных на социализацию и профориентацию детей.

"Ребята посещали различные творческие и спортивные мастер-классы, были на научном шоу, вместе с наставниками побывали в Тобольске. Родители отметили, что дети преодолели стеснение, стали более открытыми и предложили преобразовать проект так, чтобы ребята из первого потока сами "взяли шефство" над ровесниками. А взрослым участникам проекта, среди которых студенты и работающие люди, наставничество помогло проявить себя", - рассказала специалист по методической работе Областного центра реабилитации инвалидов Анастасия Сухач.

Сейчас задача Областного центра реабилитации инвалидов - сформировать постоянный штаб волонтеров. Надежды возлагают на инициативную тюменскую молодежь. Представители учреждения подчеркивают, что добровольцы смогут пройти дополнительное обучение ситуационной помощи людям с ОВЗ и получат сертификат.

"В нашем регионе активно реализуются проекты для людей с ОВЗ. Нам нужны люди, которые могут поделиться своими идеями и поддержать нашу работу. При этом наличие опыта не так важно: мы сами обучаем волонтеров ситуационной помощи, рассказываем, как общаться с людьми, имеющими инвалидность", - пояснила Анастасия Сухач.

О принципах работы и правах волонтера, а также ближайших событиях, на которые набирают добровольцев, участникам форума рассказали представители Центра внешкольной работы "Дзержинец", Центра профилактики и реабилитации, ТюмГУ и мультицентра "Моя территория". Например, волонтеров приглашают в проекты, связанные со здоровым образом жизни, досугом пожилых тюменцев, развитием молодежных инициатив, безопасностью в сети Интернет, мероприятиями для детей с инвалидностью.

"Я обучаюсь на втором курсе института психологии и педагогики ТюмГУ, направление - специальное дефектологическое образование. Надеюсь получить опыт в качестве волонтера, думаю, что мои знания пригодятся работе с детьми, имеющими особенности здоровья", - рассказала студентка Виктория Ячменева.

О том, как добровольческая деятельность помогает студентам формировать профессиональные навыки, рассказали представители Тюменского государственного университета на примере общественной работы студентов-логопедов.

"Студенты 4 курса выходили в школы, детские сады и проводили консультации детей, родителей и учителей. Мы реализовали проект "Собеседник" - на базе центра "Семья" организовали кружки-студии для детей с ОВЗ, которые проходили с большим успехом. Они принесли пользу детям и открыли новые возможности для студентов, - подчеркнула преподаватель кафедры возрастной физиологии, специального и инклюзивного образования ИПиП ТюмГУ Марина Конакова. - В этом волонтерском движении участвуют в основном студенты со специальным образованием, но мы будем рады видеть студентов других направлений, в том числе из других университетов, которые хотят помогать. Мы обучаем волонтеров, даем основы в области дефектологии и логопедии".

Набор добровольцев в тюменских учреждениях продолжается в течение года. Детали о том, как влиться в их ряды, можно узнать в Областном центре реабилитации инвалидов.

Татьяна Ковалева