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Программу диспансеризации 65+ начнут реализовывать в Ялуторовском районе

Общество, 17:37 26 сентября 2019

tobmed.ru | Фото: tobmed.ru

Программу диспансеризации 65+ начнут реализовывать в Ялуторовском районе с 1 октября, сообщает пресс-служба муниципалитета.

Программа реализуется в рамках национального проекта "Демография".

Диспансеризацию в областной больнице № 23 будут проходить люди старшего поколения. Доставлять пенсионеров от дома до поликлиники будет специально выделенный социальной службе автомобиль. Медработники и комплексный центр социального обслуживания населения определяются со списками подлежащих осмотрам врачей, для успешной реализации проекта согласовывают совместные действия.

Первыми, в международный День пожилых людей, диспансеризацию пройдут беркутские ветераны.

Добавим, план по диспансеризации населения в Ялуторовском районе выполнен на 73 %. Работа в этом направлении продолжается, активно занимаются с населением сельские главы и фельдшера ФАПов, согласовывая списки пациентов и графики приема медработников. Кроме того, по населенным пунктам района продолжает курсировать мобильный флюорограф.

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# диспансеризация , национальный проект Демография , пенсионеры

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