Тюменцы стали чаще ездить на общественном транспорте

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Тюменцы стали чаще пользоваться услугами городских автобусов. Одна из причин — до места назначения можно доехать быстрее.

"Введение выделенных полос позволило повысить скорость общественного транспорта на 15-20 процентов. Часть жителей микрорайонов пересели на общественный транспорт. И они отмечают, что добираться на автобусе быстрее, чем на личном автомобиле", - рассказал директор МКУ "Тюменьгортранс" Алексей Санник.

В 2018 году городской транспорт перевез около 150 млн пассажиров, что на 6,5 млн больше, чем годом ранее. Средний возраст автобусов составляет 4,5 года. Это хороший показатель не только в Уральском округе, но и по сравнению с Москвой, Санкт-Петербургом, Казанью. При этом автопарк постоянно обновляется. Большая часть транспорта, а это более 650 единиц, - большого и среднего класса. В 2020 году в едином зеленом цвете будет не меньше 50 % техники.

Большое внимание уделяется комфорту пассажиров. Приобретаемые ЛиАЗы оснащены USB-разъемами для зарядки мобильных телефонов, встроенными терминалами безналичной оплаты проезда. Во всех городских транспортных средствах объявляются остановки, есть терминалы оплаты по банковским картам. Напомним, что Тюмень стала одним из первых российских городов, где введен этот вид оплаты.

Чтобы совершенствовать и развивать маршрутную сеть, повышать привлекательность автобусов, разработан проект "Тюменский транспорт". Задача - "пересадить" граждан в автобусы. В частности, тех, у кого обычно разовые поездки: из дома до работы и обратно, сообщает "Вслух.ру".