Тюменские депутаты изменили систему поощрения горожан

| Фото: duma.tyumen-city.ru | Фото: duma.tyumen-city.ru

Новое положение о поощрении достойных граждан Тюмени и новый вид награды утвердили депутаты городской думы. Нагрудный знак "За заслуги перед городом Тюменью" станет первой ступенью перед званием "Почетный гражданин".

Изменения в положении предусматривают, в частности, замену благодарственного письма на благодарность, имеющую более подробное обоснование поощрения гражданина. Еще одно из новшеств - ограничение на вручение почетных грамот. Теперь каждый депутат сможет отметить грамотами не более 10 горожан за год.

Новая награда - нагрудный знак "За заслуги перед городом Тюменью" - будет выполнен из серебра и предусматривает выплату в размере 25 тыс. рублей.

Отметим, что каждый из 36 депутатов за время работы созыва имеет право представить только одного гражданина, достойного, по его мнению, этой награды. Один из критериев – кандидат уже должен иметь благодарность от городской думы или другие ведомственные награды.

"По значимости эта награда находится на втором месте после Почетного гражданина. Мы сможем отметить заслуги граждан, сделавших что-то важное и знаковое в жизни нашего города", - считает председатель Тюменской городской думы Евгений Заболотный.

Николай Ступников