Команды школьников и студентов собрали интеллектуальные игры в Тюмени

| Фото: "Интеллектуальное движение Тюменской области" во ВКонтакте | Фото: "Интеллектуальное движение Тюменской области" во ВКонтакте

36 школьных и 34 студенческих команды собрал первый этап Лиги Тюменской области по интеллектуальным играм, который прошел в Тюмени 28 сентября.

Для участников подготовили вопросы в формате "Что? Где? Когда?". "Школьных команд было 36. 13 команд играли на базе школы № 94, а 23 сыграли в "Пионере". В студенческой лиге было 34 команды", — рассказал руководитель интеллектуального движения Тюменской области Олег Войкин.

На первом этапе в Тюмени у школьников первое место заняли "Очки Егора Летова" (гимназия № 21), второе присудили команде "Совята-мудрята" (гимназия № 1), а третье место досталось сборной "Калашный ряд Фибоначчи" (гимназия ТюмГУ).

В студенческой лиге первое место заняли "Очки Егора Летова" (гимназия № 21), второе место завоевал "Тильтаник" (ТюмГУ), третье место присудили "Калашному ряду Фибоначчи" (гимназия ТюмГУ). Среди колледжей первое место — "Звездный десант" (Западно-Сибирский государственный колледж), второе место заняла "Brain" (МПК ТИУ), третье место "Майбах" (Тюменский техникум строительной индустрии и городского хозяйства).

Призеров наградили дипломами и стикерпаком знатока.

Первый этап Лиги Тюменской области по интеллектуальным играм ознаменовал официальное начало нового сезона. По словам Олега Войкина, впереди школьников и студентов ждут 10 этапов и финал.

"Следующий этап пройдет в формате "Мультиигр". Это самый интересный этап. Там раздаточные конкурсы, которые очень любят участники. Будут игры и кнопочные: "Брейн-ринг", "Своя игра" и "Эрудит-квартет"", — заключил руководитель интеллектуального движения Тюменской области.

Инна Пахомова