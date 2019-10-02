В ДНК "Строитель" откроют литературно-музыкальную гостиную
| Фото: ДНК "Строитель"
Литературно-музыкальная гостиная "Души волнующие строки", посвященная Дню пожилого человека, откроется в клубном зале ДНК "Строитель" 3 октября в 14 часов, сообщают организаторы.
Гостей познакомят с творчеством известных русских, советских и зарубежных поэтов и композиторов.
В клубном зале прозвучат шедевры мировой классической музыки и литературы: Анны Ахматовой, Александра Блока, Бэллы Ахмадулиной, Евгения Евтушенко, Расула Гамзатова, Уильяма Шекспира, Генриха Гейне, Франчески Петрарки. Перед собравшимися выступят учащиеся детских школ искусств и творческие коллективы Тюмени.
Вход свободный.