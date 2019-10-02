  • 2 октября 20192.10.2019среда
  • USD65,0670
    EUR70,8449
  • В Тюмени 11..13 С 7 м/с ветер южный

В ДНК "Строитель" откроют литературно-музыкальную гостиную

Общество, 08:40 02 октября 2019

ДНК "Строитель" | Фото: ДНК "Строитель"

Литературно-музыкальная гостиная "Души волнующие строки", посвященная Дню пожилого человека, откроется в клубном зале ДНК "Строитель" 3 октября в 14 часов, сообщают организаторы.

Гостей познакомят с творчеством известных русских, советских и зарубежных поэтов и композиторов.

В клубном зале прозвучат шедевры мировой классической музыки и литературы: Анны Ахматовой, Александра Блока, Бэллы Ахмадулиной, Евгения Евтушенко, Расула Гамзатова, Уильяма Шекспира, Генриха Гейне, Франчески Петрарки. Перед собравшимися выступят учащиеся детских школ искусств и творческие коллективы Тюмени.

Вход свободный.

Читайте нас в Яндекс.Новостях

# День пожилого человека , праздники

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
09:46 02.10.2019Пожилым тюменцам предлагают сыграть в музыкальные игры в библиотеке
09:35 02.10.2019Заводоуковск завоевал признание на конкурсе лучших муниципальных практик России
09:24 02.10.2019О дубляже в кино тюменцам расскажет Даниил Эльдаров
09:13 02.10.2019На улице Максима Горького в Тюмени отключат светофоры