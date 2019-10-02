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Футболисты "Тюмени" примут соперников из Грозного

Спорт, 11:37 02 октября 2019

mfktyumen.ru Тренер "Тюмени" Сергей Зуев | Фото: mfktyumen.ru

Мини-футбольный клуб "Тюмень" встретится с "Беркутом" из Грозного дома в спортивном комплексе "Центральный" 2 и 3 октября. Начало матчей в 19 часов, сообщает пресс-служба сибирского клуба.

"Соперник провел уже несколько матчей, по которым мы можем сделать определенные выводы, - отметил тренер "Тюмени" Сергей Зуев. - В этом коллективе собраны футболисты, которые уже имели опыт выступления в российской элите. Я думаю, многие из них хотят доказать всем, что они могут на равных соперничать с лучшими командами чемпионата. Это показали прошедшие игры".

Он отметил, что одна из сильных сторон команды из Грозного – это контратаки, смелости в них соперникам не занимать, но сибиряки к этому готовы.

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# мини-футбол , МФК Тюмень , стадион Центральный

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