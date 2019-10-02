Заводоуковск завоевал признание на конкурсе лучших муниципальных практик России

| Фото: admtyumen.ru | Фото: admtyumen.ru

Заводоуковский городской округ занял второе место в номинации "Обеспечение эффективной обратной связи с жителями муниципальных образований" по итогам всероссийского конкурса "Лучшая муниципальная практика", которые подвели в правительстве страны.

205 заявок из 62 субъектов России рассмотрело жюри этой номинации.

Заводоуковск представил практику, подтверждающую активное вовлечение жителей в решение проблем территории. В частности, речь идет о системной и эффективной деятельности территориальных общественных самоуправлений (ТОС).

Интересен опыт вовлеченности жителей в решение задач местного самоуправления в плане финансирования мероприятий: заводоуковцы не только участвуют в выборе конкретных направлений использования бюджетных денежных средств, но и вкладывают собственные деньги. Так, в 2018 году по программе софинансирования 1:3 оборудовали пять детских площадок в п. Лебедевка, возвели мемориал Памяти погибшим в годы Великой Отечественной войны в с. Першино, оборудовали заборное ограждение на кладбище в д. Марково. За счет собственных средств членов ТОС разработана техническая документация и планируется установка фонтана в с. Бигила, разработан проект памятника землякам, погибшим в Великой Отечественной войне, в с. Яколево, приобретена футбольная и волейбольная форма для спортивной команды с. Горюново, благоустраиваются городские и сельские территории округа.

По решению членов территориальных общественных самоуправлений проводят праздники улиц, дворов, соревнования, конкурсы. ТОС стал инициатором объединения жителей, создания местных сообществ и площадкой для реализации потенциала заводоуковцев.

Добавим, ежегодный всероссийский конкурс "Лучшая муниципальная практика" проводится с 2017 года. Он призван обобщить и распространить наиболее успешный опыт муниципального управления, создать дополнительные стимулы для социально-экономического развития территорий.

В конкурсе представлено четыре номинации по градостроительной и муниципальной экономической политике, по эффективной обратной связи с жителями и укреплению межнационального мира.