Федеральные спикеры расскажут тюменцам о продвижении сценариев и создании кино

| Фото: "Медиаполис" во ВКонтакте | Фото: "Медиаполис" во ВКонтакте

Серия из трех мастер-классов с федеральными спикерами начнется в Центре развития региональных медиа и кино "Медиаполис" (ул. Чернышевского, 2а/12) 4 октября с 11 часов. Эксперты расскажут о тенденциях в продюсировании, продвижении собственных сценариев и создании фильма в короткие сроки, сообщают организаторы.

Участники обсудят с ними тренды продюсирования, узнают о продвижении собственных работ и поговорят о принципах конструирования короткометражного кино. Формат мероприятия предполагает сконцентрированную беспрерывную работу, по итогу которой участники смогут получит максимальное количество знаний за короткий срок.

Первый мастер-класс проведет основатель и продюсер кинокомпании "2Д Целлулоид" Юрий Храпов. Он планирует рассказать участникам о принципах создания кинокартины за небольшое время, а также показать реальный пример такой работы – четырехминутный фильм, снятый за один день.

На второй встрече выступит креативный продюсер и заместитель главного редактора компании "СТВ" Анна Андрушевич. Мастер-класс будет посвящен теме продвижения работ на сценарном рынке.

Заключительным мероприятием встречи станет мастер-класс "Тренды, продюсирование в России" от продюсера и заместитель исполнительного директора фонда "Кинопрайм" Николая Ларионова. Он расскажет о том, какое кино становится успешным в прокате.

Участники могут посетить все мастер-классы либо выбрать один. Мастер-классы бесплатны. Регистрация на встречу открыта по ссылке.