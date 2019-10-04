Ялуторовские аграрии завершают уборочную страду

| Фото: mcx.ru | Фото: mcx.ru

Уборочная страда в Ялуторовском районе близка к завершению. По данным на 3 сентября яровые культуры убраны с полей на 83 %, сообщает администрация муниципалитета.

Завершили уборку зерновых семь хозяйств. Жатву закончили ООО "Дружба-Нива", СПК "Садовод", ОАО "Приозёрное", СПК "Тобол" и частные крестьянско-фермерские хозяйства. Близки к финишу ООО "Радуга" собравшие 95 % урожая. Общая урожайность по району составляет 26 ц/га.

Большинство предприятий уже засыпали семена на хранение. Всего в районе заготовлено 6 тыс. 10 тонн. Продолжается обработка почвы - вспахано 10 тыс. 662 га зяби.

КФХ Зайкина И.А. активно снимают урожай картофеля и овощей. Картофель убран на 71 %. Урожайность составляет 390,4 ц/га. Капусты собрано 20 %, свеклы – 2 %.