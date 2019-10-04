Проект "Билет в будущее": более восьми тысяч тюменских школьников прошли тестирование

| Фото: пресс-служба областного департамента образования и науки | Фото: пресс-служба областного департамента образования и науки

Более восьми тысяч школьников 6–11-х классов из Тюменской области прошли онлайн-тестирование в рамках проекта "Билет в будущее". Первый этап проекта по ранней профессиональной ориентации завершен, сообщает пресс-служба областного департамента образования и науки.

Онлайн-диагностика позволяет определить уровень осознанности и готовность школьника к выбору, а также уровень владения основными гибкими навыками (память, внимание, умение работать в команде, логика). Тестирование также выявляет сферу профессиональных интересов подростков и их знания о конкретных компетенциях. Результаты тестов помогают сопоставить свои возможности, способности и интересы и перейти к следующей стадии проекта – практическим мероприятиям.

"Проект показал хорошую динамику уже в начале, такого интереса мы даже не ожидали. В онлайн-тестировании приняли участие 36 регионов страны, − рассказала директор департамента союза по реализации проектов развития детей и молодежи Евгения Кожевникова. − Сейчас этап онлайн-диагностики завершен. И главный его итог каждый участник видит в своем личном кабинете. Это результаты тестирования, которые помогут подростку сделать первые шаги к осознанному выбору профессии".

С учетом результатов тестирования школьники также получат информацию о доступных практических профориентационных мероприятиях, которые позволят им погрузиться в профессию. Эти мероприятия начнутся уже в октябре.

"Билет в будущее" – проект по ранней профессиональной ориентации учащихся 6–11-х классов общеобразовательных организаций. Методика тестирования основана на научных трудах отечественных ученых и практике экспертов союза "Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров “Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)”", являющегося оператором проекта.