Александр Моор: аграрный университет – не только кузница кадров, но и серьезный научный центр

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Государственный аграрный университет Северного Зауралья – это не только кузница кадров для сельского хозяйства, но и серьезный научный центр.

Об этом заявил губернатор Тюменской области Александр Моор на торжественном мероприятии, посвященном юбилею ГАУ Северного Зауралья и Александровского реального училища.

Глава региона подчеркнул, что многие проекты, задуманные для реализации в Западно-Сибирском межрегиональном научно-образовательном центре, органично вписываются в ту работу, которую вуз ведет сейчас.

"Уверен, что университет станет полноценным участником этого большого проекта, который придаст новый импульс развитию нашего региона, – подчеркнул Александр Моор. - Сегодня аграрный университет не стоит на месте, а динамично развивается. Благодарю ректора, педагогический состав вуза за то, что вы реагируете на изменения, которые диктует нам время".

Александр Моор напомнил, что 60 лет назад первыми студентами образовательного учреждения стали 125 юношей и девушек, в 2019 году в университете учатся более четырех тысяч человек. Выпускники аграрного университета работают не только в сельском хозяйстве, но и становятся эффективными руководителями.

"Некоторые главы муниципальных образований Тюменской области имеют образование аграрного университета, тогда еще сельскохозяйственного института. Те знания и опыт, которые они получили в сельском хозяйстве, позволяют им быть эффективными управленцами на муниципальном уровне. Вы готовите людей для реальной жизни, а это дорогого стоит", - сказал глава региона.

Александр Моор вручил награды сотрудникам университета. Так, звания "Почетный работник агропромышленного комплекса РФ" удостоена профессор, завкафедрой анатомии и физиологии Клавдия Сидорова. Губернатор также вручил почетные грамоты и благодарности Министерства сельского хозяйства РФ, почетные грамоты и благодарности губернатора Тюменской области.

От имени регионального парламента коллектив университета поздравил заместитель председателя Тюменской облдумы Виктор Рейн. Он пожелал вузу процветания и новых достижений. Виктор Рейн также наградил почетными грамотами и благодарностями Тюменской областной думы представителей учебного заведения.

Слова благодарности и пожелания успехов прозвучали также от руководителей муниципальных районов Тюменской области и выпускников вуза.

Отметим, в университете обучаются более 4,3 тыс. студентов по 17 направлениям бакалавриата и специалитета, 11 направлениям магистратуры и по пяти направлениям аспирантуры. 92% направлений обучения являются профильными для АПК. Вуз активно взаимодействует с предприятиями агропромышленного комплекса по организации учебно-производственных практик студентов и стажировок преподавателей, проведению практикориентированных занятий.

В вузе работают 12 научных школ. Исследования ведутся по семи отраслям науки, получено 53 патента и 52 положительных решения на изобретения. В университете действуют агробиотехнологический центр, центры геномных технологий, селекции и семеноводства, точного земледелия, сельскохозяйственного консультирования.

Любовь Голышева