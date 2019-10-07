  • 7 октября 20197.10.2019понедельник
  • USD65,0300
    EUR71,3509
  • В Тюмени 10..12 С 3 м/с ветер юго-восточный

В Тюмени выбрали самые спортивные семьи

Спорт, 16:34 07 октября 2019

департамента по спорту и молодежной политике Тюмени | Фото: департамента по спорту и молодежной политике Тюмени

Девять тюменских семей победили в конкурсе "Здоровая тюменская семья", сообщает городской департамент по спорту и молодежной политике.

Команды справились с конкурсными заданиями. Визитная карточка семьи Абдуллиных оказалась полноценным представлением, направленным на здоровый образ жизни. Такой же оказалась "визитка" Жериховых. Курмановы, Степанишины и Гердт показали свои певческие и стихотворные таланты. А семья Серба рассказала о себе в картинках.

Коллективы познакомили всех со своими болельщиками, которые активно радели за родных и знакомых. Финишное задание коснулось всех зрителей – каждая семья провела физкультминутку для всех желающих.

Каждая семья оказалась по-своему яркой и артистичной, поэтому все они получили по путевке на одну из тюменских баз отдыха.

Читайте нас в Яндекс.Новостях

# День здоровья

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
16:34 07.10.2019В Тюмени выбрали самые спортивные семьи
14:53 07.10.2019Осужденные из исправительной колонии № 2 сдали нормы ГТО
14:31 07.10.2019Тюменские боксеры завоевали золотые медали в Сербии
13:58 07.10.2019Десятилетняя тюменка выиграла велотренажер на городском "Дне здоровья"