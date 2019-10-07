В Тюмени выбрали самые спортивные семьи

| Фото: департамента по спорту и молодежной политике Тюмени | Фото: департамента по спорту и молодежной политике Тюмени

Девять тюменских семей победили в конкурсе "Здоровая тюменская семья", сообщает городской департамент по спорту и молодежной политике.

Команды справились с конкурсными заданиями. Визитная карточка семьи Абдуллиных оказалась полноценным представлением, направленным на здоровый образ жизни. Такой же оказалась "визитка" Жериховых. Курмановы, Степанишины и Гердт показали свои певческие и стихотворные таланты. А семья Серба рассказала о себе в картинках.

Коллективы познакомили всех со своими болельщиками, которые активно радели за родных и знакомых. Финишное задание коснулось всех зрителей – каждая семья провела физкультминутку для всех желающих.

Каждая семья оказалась по-своему яркой и артистичной, поэтому все они получили по путевке на одну из тюменских баз отдыха.