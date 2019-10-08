В Исетском районе назвали лучших косарей

| Фото: "Турнир косарей" во Вконтакте | Фото: "Турнир косарей" во Вконтакте

Юрий Марасов из Исетского поселения стал победителем первого районного конкурса косарей, сообщает пресс-служба Исетского муниципального района.

Второе место завоевал односельчанин Константин Меньшиков, третье - Андрей Бусыгин из Комунаровского поселения.

Всего на вертолетную площадку села вышли 14 участников, соревнования прошли в индивидуальном первенстве.

В первом задании нужно было назвать технические характеристики мотокосы и ответить на вопросы по технике безопасности. Зарядить леску в шпульку было вторым заданием. Заключительным этапом конкурса стал скос травы на время. Участники должны были выкосить прямой участок длинной 50 метров и шириной три метра.

Всем участникам вручили дипломы и подарки. Победителям - денежные призы.