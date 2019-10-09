Возможности центра бережливых технологий представил Тюменский медицинский университет

| Фото: Тюменского медицинского университета | Фото: Тюменского медицинского университета

Как оптимизировать работу медицинских учреждений, чтобы пациенту досталось больше внимания, обучают в центре бережливых технологий в здравоохранении на базе Тюменского медицинского университета. Он открылся в 2017 году в числе девяти пилотных федеральных площадок. С возможностями учебного центра ознакомились руководители российских медицинских вузов на Совете ректоров в Тюмени.

"Бережливые технологии имеют большое значение для раннего выявления патологий. Часто бывает, что человеку нужно прийти на прием в одну поликлинику, пройти диагностику в другой, получить консультацию специалиста в третьей. Мы проходим этот путь от лица пациента, чтобы измерить затраченное им время и оптимизировать маршрут", - пояснила заведующий кафедрой общественного здоровья и здравоохранения Института непрерывного профессионального развития Тюменского ГМУ Наталья Брынза.

| Фото: Тюменского медицинского университета | Фото: Тюменского медицинского университета

Учебное пространство центра, как действующая поликлиника в миниатюре: несколько лечебных и административных кабинетов с оборудованием и документами. "Ученики" определяют, почему теряют время врачи, возникают очереди и предлагают варианты решения проблемы. Основная часть обучающихся – руководители клиник и работающие врачи, с нового учебного года в центре будут факультативно заниматься студенты Тюменского ГМУ, программа рассчитана на один семестр. Кроме того, практический обучающий курс тюменские преподаватели провели для специалистов 13 регионов России.

"637 человек прошли обучение за два года. Мы не только читаем лекции, но и изучаем процессы непосредственно в поликлиниках, обучаем компетенциям, которые помогают произвести изменения, и поддерживаем обратную связь, чтобы понимать, какой эффект имело обучение. Ярким примером успешности программы является повторное приглашение, которое мы получаем от медицинских учреждений", - отметил руководитель учебного центра бережливых технологий в здравоохранении Тюменского ГМУ Альберт Курмангулов.

| Фото: Тюменского медицинского университета | Фото: Тюменского медицинского университета

Посещение учебного центра Тюменского ГМУ завершило программу Совета ректоров медицинских и фармацевтических вузов, собравшего более 50 специалистов из России и Китая.

"Мне удалось обменяться мнениями с коллегами, узнать о подходах к лечению китайских специалистов традиционной и нетрадиционной медицины. Заинтересовал тюменский опыт внедрения бережливых технологий: я представляю медицинский вуз с клиникой широкого профиля, нам важно оптимизировать процессы, разумно экономить, поэтому мы рассмотрим возможность пройти аудит и обучение у тюменских коллег и наладить научное взаимодействие", - рассказал первый проректор по научной деятельности медицинского университета "Реавиз" (г. Самара) Алексей Супильников.

Татьяна Ковалева