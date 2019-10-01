Команду студентов из Екатеринбурга наградили на форуме "ИБ без границ"
Команду DefinitelyNotVoidHack (УрФУ, Екатеринбург), которая завоевала первое место на открытых межрегиональных соревнованиях по информационной безопасности для студентов UralCTF, наградили на открытии специализированного форума "ИБ без границ" в тюменском технопарке 10 октября.
Второе место присудили команде "Ямитакас" (университет ИТМО, Санкт-Петербург), а третье команде - Kapitakitak (ЧелГУ, Челябинск).
Директор департамента информатизации Тюменской области Мария Рудзевич поздравила победителей. "Спасибо за выбор профессии, за выбор направления своей деятельности в IТ. Сфера информационной безопасности — это особая сфера, особое направление, особые ребята", — сказала она, обращаясь к победителям соревнования.
Командам вручили кубки и призы, которые будут полезными в обучении.
Открытые межрегиональные соревнования по информационной безопасности для студентов UralCTF проходили в Тюменском госуниверситете 9 октября. Мероприятие было приурочено к открытию форума "ИБ без границ".
"Всем участникам предстояло решить практические задания по информационной безопасности, ищут уязвимости, скрытую информацию. Победители отправятся на следующий этап "CTF России" в Сколково", — рассказал куратор CTF в Тюменской области Искандер Зулькарнеев.
Инна Пахомова