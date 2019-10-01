Команду студентов из Екатеринбурга наградили на форуме "ИБ без границ"

| Фото: UralCTF во ВКонтакте | Фото: UralCTF во ВКонтакте

Команду DefinitelyNotVoidHack (УрФУ, Екатеринбург), которая завоевала первое место на открытых межрегиональных соревнованиях по информационной безопасности для студентов UralCTF, наградили на открытии специализированного форума "ИБ без границ" в тюменском технопарке 10 октября.

Второе место присудили команде "Ямитакас" (университет ИТМО, Санкт-Петербург), а третье команде - Kapitakitak (ЧелГУ, Челябинск).

Директор департамента информатизации Тюменской области Мария Рудзевич поздравила победителей. "Спасибо за выбор профессии, за выбор направления своей деятельности в IТ. Сфера информационной безопасности — это особая сфера, особое направление, особые ребята", — сказала она, обращаясь к победителям соревнования.

Командам вручили кубки и призы, которые будут полезными в обучении.

Открытые межрегиональные соревнования по информационной безопасности для студентов UralCTF проходили в Тюменском госуниверситете 9 октября. Мероприятие было приурочено к открытию форума "ИБ без границ".

"Всем участникам предстояло решить практические задания по информационной безопасности, ищут уязвимости, скрытую информацию. Победители отправятся на следующий этап "CTF России" в Сколково", — рассказал куратор CTF в Тюменской области Искандер Зулькарнеев.

Инна Пахомова