На Ямале возобновляются вертолетные перевозки пассажиров

| Фото: yanao.ru | Фото: yanao.ru

Вертолетные перевозки пассажиров по межмуниципальным маршрутам ЯНАО возобновляются с 11 октября. Все вертолетные площадки готовы к приему пассажиров, сообщает департамент транспорта и дорожного хозяйства округа.

Первым откроется рейс по маршруту Салехард – Питляр – Мужи – Горки и обратно и будет выполняться по средам и пятницам.

12 октября стартуют перевозки по маршруту Салехард – Салемал – Панаевск – Яр-Сале и обратно. В дальнейшем рейсы будут выполняться по вторникам и субботам.

С 13 октября вертолеты будут курсировать из Салехарда в села Шурышкарского района: Шурышкары – Восяховы – Мужи и обратно, а также Мужи – Горки – Азовы и обратно.

С 14 октября по понедельникам и четвергам начнут доставлять пассажиров из Салехарда в Мужи, Овгорт и обратно.

Справочная информация о перевозках доступна по телефонам аэропорта Салехарда +7 (34922) 4-17-36, 3-89-32 или на сайте airshd.ru.

В это же время завершают свое движение по рекам Ямала теплоходы. Последний рейс запланирован на 12 октября по маршруту Мужи – Салехард – Березово. Теплоход доставит своих пассажиров до мест назначения, после чего отправится на зимнюю стоянку.