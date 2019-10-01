Тобольский БК "Нефтехимик" выступит на чемпионате России в Черкесске

| Фото: группа БК "Нефтехимик" во Вконтакте | Фото: группа БК "Нефтехимик" во Вконтакте

Тобольский баскетбольный клуб "Нефтехимик" отправился в Черкесск, где проведет первые матчи стартовавшего чемпионата России. 12 и 13 октября тоболяки сыграют с клубом "Эльбрус".

Как рассказал главный тренер "Нефтехимика" Дмитрий Тараканов, в Черкесск команда отправилась в неполном составе. Еще перед матчами на Кубок России травму голеностопа получил Александр Субботкин. Под вопросом участие в ближайших играх Максим Пылаева, который на тренировке травмировал заднюю поверхности бедра.

"Нас ждут сложные игры. "Эльбурс" - серьезный соперник, который всегда хорошо играет дома. По сравнению с прошлым годом команда обновилась. К оставшимся в составе лидерам добавились хорошие новые игроки", - отметил Дмитрий Тараканов.

Поединки в Черкесске будут начинаться в 18 часов по тюменскому времени.

Евгений Новосёлов