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В "Музейляндии" открываются краеведческие и художественные программы для детей

Общество, 11:58 11 октября 2019

museum-72.ru/ | Фото: museum-72.ru/

Дополнительные образовательные программы краеведческого и художественного направления начнутся в детском центре "Музейляндия" (ул. Советская, 63) с 19 октября.

Как сообщает пресс-служба музейного комплекса им. И. Я. Словцова, каждое музейное занятие сочетает в себе теорию и практику, коллективную и индивидуальную формы работы. Это дает возможность с интересом воспринимать материал, размышлять, анализировать, сопоставлять полученную информацию.

Программы разработаны для индивидуальных и групповых заявок. Обязательна предварительная запись.

Подробную информацию можно получить по почте poslavskaya_yana@list.ru или позвонить по телефону 8(3452)45-09-93 (доб. 150).

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# музейляндия , образование

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