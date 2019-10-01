Педагоги Абатской школы № 1 стали лучшими на районнном турслете

| Фото: https://abatsk.admtyumen.ru | Фото: https://abatsk.admtyumen.ru

Команда Абатской школы № 1 стала победителем III районного туристического слета педагогических работников образовательных организаций, который прошел в окрестностях д. Кареглазовой, сообщает администрация муниципалитета.

В слете приняли участие шесть команд из всех школ района. Учителя прошли на время семь этапов контрольно-туристического маршрута протяженностью около 800 м. Испытаниями стали переправа через водное препятствие, переправы по бревну и по жердям, вязка узлов, разведение костра, преодоление болота по кочкам, транспортировка пострадавшего. Педагоги продемонстрировали хорошую физическую подготовку, сноровку и знания.

Второе место на туристической тропе заняла команда Быструшинской школы, третье место - учителя Тушнолобовской и Болдыревской школ.

Продемонстрировали учителя и свои творческие способности. В рамках конкурса "Визитка" команды изготовили коллаж "Вести с места событий" об участниках турслета и выступили в конкурсе туристических песен. Лучшей в художественной самодеятельности признаны команда Тушнолобовской и Болдыревской школ, второе место – у Абатской школы № 1, третье - Коневской школы.

Креативность проявили участники слета во время презентации туристического обеда. Первое место жюри единогласно отдали Абатской школе № 2, второе место – Ленинской школе, а третье – Коневской.

Победители и призеры конкурсов получили ценные подарки, кубки, медали и грамоты от организаторов.