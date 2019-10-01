Омутинские полеводы завершили уборочную страду

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Земледельцы Омутинского района завершили уборочную страду на две недели раньше, чем в 2018 году, сообщает администрация муниципалитета.

Как рассказала главный специалист управления развития АПК Галина Ерофеева, аграрии начали уборку в середине августа, а 12 октября с поля вывезли последний бункер собранного зерна. Средняя урожайность зерновых и зернобобовых составила 25,5 ц/га, что больше на 3,5 центнера.

Сельхозпроизводители продолжают заниматься сортировкой и сушкой зерна. Также ведется обработка пашни, на 14 октября обработано 70 % полей.