  • 16 октября 201916.10.2019среда
  • USD64,2548
    EUR70,8473
  • В Тюмени 2..4 С 5 м/с ветер северо-западный

Омутинские полеводы завершили уборочную страду

Экономика, 15:39 16 октября 2019

mcx.ru

Земледельцы Омутинского района завершили уборочную страду на две недели раньше, чем в 2018 году, сообщает администрация муниципалитета.

Как рассказала главный специалист управления развития АПК Галина Ерофеева, аграрии начали уборку в середине августа, а 12 октября с поля вывезли последний бункер собранного зерна. Средняя урожайность зерновых и зернобобовых составила 25,5 ц/га, что больше на 3,5 центнера.

Сельхозпроизводители продолжают заниматься сортировкой и сушкой зерна. Также ведется обработка пашни, на 14 октября обработано 70 % полей.

Читайте нас в Яндекс.Новостях

# уборка урожая

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
15:39 16.10.2019Омутинские полеводы завершили уборочную страду
15:28 16.10.2019Тюменские свекла и морковь на общих весах пока проигрывают астраханским и волгоградским арбузам
15:06 16.10.2019Валовый сбор картофеля в Тюменской области достиг 121,6 тысяч тонн
14:55 16.10.2019В Тюменской области собран рекордный для региона урожай зерновых