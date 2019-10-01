Передвижные выставочные проекты поддержат субсидиями

| Фото: Уральская биеннале во ВКонтакте | Фото: Уральская биеннале во ВКонтакте

Прием заявок на финансовую поддержку передвижных выставочных проектов, которые реализуют федеральные и региональные музеи, объявило Министерство культуры России, сообщает департамент культуры Тюменской области.

Тематика выставочных проектов должна формироваться из целей национального проекта "Культура", направленных на обеспечение доступности к культурным благам, и укрепление гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов России. Принимая во внимание целевые результаты национального проекта "Культура" (увеличение посещаемости), тематика выставок должна быть ориентирована на широкий круг посетителей.

Финансирование отобранных заявок будет проводиться в виде субсидий некоммерческим организациям (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям) на реализацию творческих проектов в соответствии с приказом Минкультуры России от 13 августа 2018 года № 1445.

Заявки принимаются департаментом культуры Тюменской области по адресу г. Тюмень, ул. Водопроводная, 35, каб. 116 до 25 октября 2019 года в бумажном виде с сопроводительным письмом. К заявке прилагается комплект документов, включающий в себя обоснования и расчет стоимости проекта, подробное описание проекта и другие документы на усмотрение заявителя.

Форма заявки установлена приказом Минкультуры России от 13 августа 2018 года № 1445.