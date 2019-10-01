  • 17 октября 201917.10.2019четверг
  • USD64,3455
    EUR71,0503
  • В Тюмени -1..-3 С 2 м/с ветер северо-западный

Иностранные участники фотопроекта рассказали, почему приехали учиться в Тюмень

Общество, 17:42 17 октября 2019

Тюменский государственный университет во ВКонтакте | Фото: Тюменский государственный университет во ВКонтакте

Шесть иностранных студентов-участников фотопроекта рассказали о причинах и мотивах, которые побудили их приехать на учебу в Тюмень, сообщает Тюменский государственный университет.

"Перед вами ребята, которые отправились покорять Сибирь по своей воле. Кто-то преодолел континенты, кто-то на годы оставил родной дом, а кто-то выучил новый язык. Но у них есть что-то общее — сегодня они студенты Тюменского государственного университета", — рассказали создатели проекта.

Житель Китая Фэн Шу считает, что Россия и Тюмень — просто идеальное место для старта. "Тюмень — красивый, спокойный и тихий город, а я люблю тишину", — сказал он.

Колумбиец Диего Рохас отмечает, что в Тюмени много университетов с хорошими и специализированными учебными планами. Студента из Германии Элла Имгарт назвала областную столицу современной и прогрессивной.

﻿

Проект подготовлен в рамках PR-кампании Финансово-экономического института к "Дебюту первокурсника" при поддержке Visit Tyumen.

Читайте нас в Яндекс.Новостях

# студенты , фотопроект

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
18:04 17.10.201918 октября - события дня
17:53 17.10.2019На мусоросортировочном заводе в Тюмени ввели систему контроля качества
17:42 17.10.2019Иностранные участники фотопроекта рассказали, почему приехали учиться в Тюмень
17:31 17.10.2019В Тюмени разрабатывают мобильное приложение, которые поможет определить депрессию