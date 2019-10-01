Иностранные участники фотопроекта рассказали, почему приехали учиться в Тюмень

| Фото: Тюменский государственный университет во ВКонтакте | Фото: Тюменский государственный университет во ВКонтакте

Шесть иностранных студентов-участников фотопроекта рассказали о причинах и мотивах, которые побудили их приехать на учебу в Тюмень, сообщает Тюменский государственный университет.

"Перед вами ребята, которые отправились покорять Сибирь по своей воле. Кто-то преодолел континенты, кто-то на годы оставил родной дом, а кто-то выучил новый язык. Но у них есть что-то общее — сегодня они студенты Тюменского государственного университета", — рассказали создатели проекта.

Житель Китая Фэн Шу считает, что Россия и Тюмень — просто идеальное место для старта. "Тюмень — красивый, спокойный и тихий город, а я люблю тишину", — сказал он.

Колумбиец Диего Рохас отмечает, что в Тюмени много университетов с хорошими и специализированными учебными планами. Студента из Германии Элла Имгарт назвала областную столицу современной и прогрессивной.

Проект подготовлен в рамках PR-кампании Финансово-экономического института к "Дебюту первокурсника" при поддержке Visit Tyumen.