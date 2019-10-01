Взыскать долги с дачников станет проще

фото "Тюменская линия" фото "Тюменская линия"

Взыскать долги дачников перед их садоводческими товариществами стало проще - вступили в силу изменения в Гражданский процессуальный кодекс.

Теперь для взыскания таких долгов руководству садоводческого товарищества можно направить заявление в мировой суд о выдаче судебного приказа. Суд, ознакомившись с документами, как правило, выносит решение о взыскании долга. Далее заявитель может просто направить решение суда в банк, и задолженность будет списана со счета или карты должника.

По словам председателя межрегионального отделения Союза садоводов России в Тюменской области, Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах Алексея Кучерова, в среднем от 10 до 20% садоводов имеют долги перед своими товариществами.

"Но чтобы воспользоваться возможностью получить судебный приказ большинству наших садоводческих товариществ надо еще подготовить определенный пакет документов, - пояснил он в беседе с корреспондентом "Тюменской линии". - Многие садоводческие общества сегодня, к сожалению, не обладают нужным пакетом документов, для того, чтобы инициировать судебный приказ и отстоять интересы садоводов. Судебный приказ должен быть подтвержден нормативно-правовыми документами, иначе мировой суд просто не будет рассматривать. Сегодня союз садоводов совместно с центом поддержки садоводов и огородников России предлагает комплексную работу по приведению всех нормативно-правовых документов, в том числе и финансовых, в надлежащий вид. Это позволит, в дальнейшем использовать механизм правовых норм, которые непосредственно закреплены в законе. Тогда можно будет и в суд обращаться, или урегулировать конфликт в досудебном порядке. Для подготовки правильного обращения в мировой суд и подготовки судебного приказа, центр готов оказать помощь".

Судебный приказ - это новая форма правосудия, которая, по оценке специалистов, должна разгрузить суды от "однозначных" исков - долгов по алиментам или ЖКХ, которые, без сомнения, надо платить, как и договоры займа.

Судебный приказ выносится без вызова сторон и без разбирательства. На процессе о выдаче судебного приказа судья просто проверяет документы и выносит решение, которое имеет силу исполнительного листа. Но время показало, что новая форма имеет не только плюсы, но и очень существенные минусы.

Один из них - должники-двойники, граждане с одинаковыми фамилиями, именами и отчествами, которые стали "расплачиваться" по чужим долгам. Ситуация с двойниками приняла такой размах, что Федеральная служба судебных приставов завела специальную базу должников и пришлось править закон.

С 1 октября теперь требуется указать в заявлении о выдаче судебного приказа хотя бы один из следующих реквизитов - СНИЛС, ИНН, паспортные данные.

Борис Олейник