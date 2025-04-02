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Тюменский портал "Паводок72" стал быстрее и удобнее

Общество, 12:14 02 апреля 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Портал паводок72.рф стал удобнее в навигации и более быстрым в использовании. Об этом сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор в своем Telegram-канале.

Глава региона напомнил, что портал позволяет оперативно получить информацию о перекрытых и затопленных из-за паводка дорогах, разливах рек, местах сбора гуманитарной помощи, пунктах временного размещения граждан, пунктах вакцинации, гидропостах.

скриншот страницы портала паводок72.рф | Фото: скриншот страницы портала паводок72.рф

"Лично протестировал работу портала: сайт удобен и понятен в использовании, важная информация на нем появляется в режиме реального времени. На нем можно даже отслеживать масштабы паводка на обновляемой в реальном времени карте. Оперативные сводки, телефоны экстренных служб и другие полезные материалы выведены на главную страницу", - написал Александр Моор.

Отметим, сайт паводок72.рф был запущен в прошлом году. До конца 2024 года его посетили более 230 тысяч раз, число уникальных пользователей превысило 86 тысяч человек.

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# Александр Моор , паводок

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