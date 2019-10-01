Обстоятельства гибели мужчины и двух детей проверяют на Ямале

| Фото: СУ СКР по ЯНАО во ВКонтакте | Фото: СУ СКР по ЯНАО во ВКонтакте

Доследственная проверка по факту гибели провалившихся под лед мужчины и двух детей начата в Ямальском районе 19 октября, сообщает следственное управление Следственного комитета РФ по Ямало-Ненецкому автономному округу.

В 110 километрах от с. Мыс Каменный во время перегона на другое пастбище стада оленей местный житель вместе с двумя малолетними детьми пересекал озеро Тэтато на нартах и провалился под лед. Тела погибших извлекли из воды местные жители. По предварительным данным, возраст детей составляет 4 и 5 лет.

Чтобы выяснить все обстоятельства происшествия решается вопрос о вылете следственно-оперативной группы на место происшествия, находящегося в труднодоступной местности.