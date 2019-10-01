Тоболяки вышли в финал премии "Призвание – артист"

| Фото: pr-artist.com | Фото: pr-artist.com

Финалистом в танцевальной номинации премии "Призвание – артист" стал тобольский коллектив "Разноцвет". Более 100 артистов из Кургана, Челябинска, Екатеринбурга, Тюмени и даже из Китая участвовали в конкурсной программе, сообщает пресс-служба администрации Тобольска.

В каждой из восьми номинаций соревновались по пять участников. Тоболяки стали финалистами с танцевальной картинкой "А я чайничала, самоварничала".

Цель конкурса – выявление ярких талантливых артистов в разных жанрах, востребованных на праздниках, тематических концертах и других культурно-массовых мероприятиях.

Добавим, что коллектив "Разноцвет" внесен в арт-каталог коллективов Тюменской области и приглашен на финал премии "Призвание – артист" в Челябинск.