  • 20 октября 201920.10.2019воскресенье
  • USD63,9542
    EUR71,1299
  • В Тюмени -3..-5 С 4 м/с ветер южный

Тоболяки вышли в финал премии "Призвание – артист"

Общество, 12:16 20 октября 2019

pr-artist.com | Фото: pr-artist.com

Финалистом в танцевальной номинации премии "Призвание – артист" стал тобольский коллектив "Разноцвет". Более 100 артистов из Кургана, Челябинска, Екатеринбурга, Тюмени и даже из Китая участвовали в конкурсной программе, сообщает пресс-служба администрации Тобольска.

В каждой из восьми номинаций соревновались по пять участников. Тоболяки стали финалистами с танцевальной картинкой "А я чайничала, самоварничала".

Цель конкурса – выявление ярких талантливых артистов в разных жанрах, востребованных на праздниках, тематических концертах и других культурно-массовых мероприятиях.

Добавим, что коллектив "Разноцвет" внесен в арт-каталог коллективов Тюменской области и приглашен на финал премии "Призвание – артист" в Челябинск.

Читайте нас в Яндекс.Новостях

# конкурсы , Тобольск

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
15:07 20.10.2019Тюменьстат выяснит зачем жителям Интернет
14:12 20.10.2019В Викуловском районе завершилась уборочная кампания
13:14 20.10.2019В Тобольске приступят к строительству центра спортивной гимнастики
13:06 20.10.2019Жителей Ялуторовска приглашают на спектакль по сказке Петра Ершова