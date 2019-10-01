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"Конек-горбунок" вернулся с МКС на Землю

Общество, 13:46 21 октября 2019

Ишимский музейный комплекс им. П.П. Ершова во ВКонтакте | Фото: Ишимский музейный комплекс им. П.П. Ершова во ВКонтакте

Книга "Конек-горбунок", изданная Ишимским музейным комплексом, вернулась с Международной космической станции на Землю, сообщает ишимский музей.

В июле по договоренности главы администрации Ишима Федора Шишкина и первого секретаря правления Союза писателей России Геннадия Иванова было решено с Центром подготовки космонавтов отправить в полет книжку "Конек-горбунок". Событие приурочили к 185-летию сказки.

Летчик-космонавт, Герой России Александр Скворцов, который продолжает свой космический полет, вернул издание на Землю. "Сейчас она находится в Москве, но в скором времени вернется обратно к землякам поэта. Первая "космическая книжка" будет размещена в экспозиции "Неизвестный Ершов", где ее сможет посмотреть любой желающий", — рассказали в Ишимском музейном комплексе.

Добавим, в группе Ишимского музейного комплекса проходит флешмоб по чтению сказки на разных языках. Организаторы хотят охватить все континенты. Видеозаписи, присланные участниками, публикуют в группе.

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# Ишимский музейный комплекс , книга , Конек-Горбунок

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