Сказку "Конек-горбунок" читают на разных языках

| Фото: Ишимский музей имени Петра Ершова | Фото: Ишимский музей имени Петра Ершова

Сказка Петра Ершова "Конек-горбунок" прочитана на 30 языках мира. Флешмоб по чтению сказки иностранцами Ишимский музей имени Ершова запустил в июне.

Об этом корреспонденту информагентства "Тюменская линия" сообщила заведующая музеем Надежда Проскурякова.

"Идея пришла в начале 2019 года, когда мы готовились к ершовским дням. К 185-летию сказки "Конек-горбунок" мы решили запустить флешмоб по чтению сказки на разных языках. Мы хотим охватить все континенты, у нас уже есть Америка, Англия, Африка, сейчас мы разговариваем с Австралией. К нам стало много обращаться людей, которые вдохновляются этой идеей", - рассказала она.

Специально для флешмоба в группе во ВКонтакте сотрудники музея заливают присланное им видео с иностранцами, которые читают на родном языке сказу Ершова. Со старта акции получено более 30 видеозаписей из разных уголков мира.

Студенты Летнего лагеря PGL Windhmill Hill в Великобритании первыми прочитали "Конька-горбунка" на французском, китайском, английском языках и на иврите.

В адрес ишимского музея поступило видео от итальянца Риккардо Дзакканьини и от молодой украинской семьи. А Такаюки Мураками - гость музея из Японии попросил записать его чтение знаменитой сказки и разместить в группе.

По словам Надежды Проскуряковой, иностранцы разного возраста становятся участниками флешмоба. Из последних записей особо понравилось организаторам прочтение сказки от школьницы из Казахстана Анели Казанбаевой.

"Впереди у нас чтение сказки на литовском, армянском языках. Прямо в этих странах будут читать "Конька-горбунка". Наш друг, первый секретарь Союза писателей России Геннадий Иванов поедет в Дагестан и оттуда привезет нам прочтение произведения на лезгинском, кумыкском, табасаранском языках", - говорит Надежда Проскурякова.

Флешмоб продолжится до 28 октября – дня рождения сказки "Конек-горбунок". По словам организаторов, по его итогам они выяснят, на скольких языках мира прозвучало произведение.

Сейчас на выставке в Ишимском музее есть 17 изданий сказки на разных языках. Популярность "Конька-горбунка" растет. И как заметила Надежда Проскурякова, они недавно узнали, что сказка переведена на словацкий язык.

Анжела Лебедева