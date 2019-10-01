Тюменский долгожитель Дмитрий Ермолаев отпраздновал девяностолетие

| Фото: пресс-службы главы Тюменского муниципального района | Фото: пресс-службы главы Тюменского муниципального района

90-летие отметил уроженец деревни Южно-Плетнево Омутинского района Тюменской области Дмитрий Ермолаев 7 октября.

Как сообщает пресс-служба главы Тюменского муниципального района, Дмитрий Федорович Ермолаев родился в 1929 году в многодетной семье. Его отец Федор Ермолаев воевал, за боевые заслуги был награжден медалью за взятие Кенигсберга и многими другими наградами. Работал председателем колхоза и был первым трактористом в деревне. Мать Дмитрия Федоровича всю жизнь трудилась в колхозе.

После окончания войны Дмитрий Федорович работал в совхозе: на лошадях возил зерно, трудился на прополке. В последующем пошел по стопам своего отца, отучился на тракториста и всю жизнь работал по специальности на машине, ставшей легендой отечественного автопрома - тракторе ДТ.

Спустя месяц после женитьбы Ермолаева забрали в армию нести службу в авиации на Сахалине. Жена ждала его 4,5 года. Супруги Ермолаевы всю жизнь прожили, как говорят, душа в душу. Воспитали замечательных детей - дочь и сына.

В поселок Боровский Тюменского района Дмитрий Ермолаев переехал по настоянию детей около 15 лет назад. Сейчас юбиляр живет с дочерью. Дмитрий Федорович окружен любовью и заботой двоих внучек, стольких же внуков, имеет две правнучки и двух правнуков.

Дочь Дмитрия Ермолаева рассказывает, что долгожительство отцу передалось по наследству. В свой 90-летний юбилей Дмитрий Федорович бодр и полон энергии. По-прежнему делает зарядку, гуляет, ходит с семьей за грибами и любит в качестве пассажира ездить на машине.